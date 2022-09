Non è andato giù a Thomas Müller il nuovo pareggio ottenuto in campionato dal suo Bayern Monaco, raggiunto in pieno recupero dallo Stoccarda che ha imposto il 2-2 ai campioni di Germania. Ai microfoni di Sky Sports Deutschland, Müller sfoga la sua rabbia: "Oggi sono arrabbiato per la prima volta in questa stagione, arrabbiato con noi stessi. Dobbiamo capire che se vogliamo vincere tutte le partite - ed è questo il nostro obiettivo - e ci troviamo solo sul 2-1, allora devi dare il massimo negli ultimi minuti".