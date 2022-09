Dopo la vittoria di San Siro, il Bayern Monaco accoglierà domani il Barcellona del grande ex Robert Lewandowski all'Allianz Arena. Gli ultimi precedenti sorridono e di molto ai bavaresi ma nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Julian Nagelsmann fa un invito ben preciso: "Conosciamo già il Barça, ma ho detto alla squadra che hanno dei nuovi arrivati ​​che giocano in ruoli chiave, proprio come Lewandowski. Ma hanno anche uno spirito completamente diverso, dobbiamo cancellare gli ultimi duelli dalla nostra memoria. Sono di qualità incredibilmente buona. Il Gegenpressing ricorda il tempo in cui Xavi giocava ancora. Hanno atto grandi progressi, Xavi ha fatto molte cose buone. Sono molto più aggressivi, un avversario tosto, ma non sarà una partita rivoluzionaria. In generale sarà un bel modo per vedere a che punto siamo rispetto a una squadra che si è migliorata adeguatamente. Vogliamo vincere la prima partita in casa".