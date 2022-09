Momento delicato in casa Bayern Monaco, con la formazione tedesca alle prese con l'avvio di campionato peggiore degli ultimi 12 anni. Il ds bavarese Hasan Salihamidzic ha analizzato così la situazione: "Manca la fame che serve per fare gol e anche la condizione fisica non è ottimale. Sono un po' preoccupato, giocando così in Bundesliga non si vince. Basta scuse, dobbiamo tornare a vincere. Serve determinazione, concentrazione e fame di vittoria", le parole del dirigente.