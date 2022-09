Non è un momento particolarmente felice per il Bayern Monaco, almeno in campionato: la serie di quattro partite senza vittorie ha messo un po' sulla graticola il tecnico Julian Nagelsmann, intorno al quale però la dirigenza bavarese fa quadrato. Dopo l'ex portiere Oliver Kahn, anche il presidente Herbert Hainer ha sostenuto l'allenatore in un'intervista rilasciata a TZ e Münchner Merkur: "Dopo la pausa per le nazionali, ripartiremo nel modo giusto, come sappiamo fare aal Bayern Monaco. La stagione è appena iniziata e sappiamo di avere il potenziale per raggiungere i nostri grandi obiettivi. Quattro partite di Bundesliga senza una vittoria ovviamente non sono ciò che i nostri tifosi e tutti noi immaginiamo. Tuttavia, vediamo anche la moltitudine di occasioni da rete che la nostra squadra crea in ogni partita e che al momento non si riflettono nei nostri risultati. Siamo completamente convinti di Julian Nagelsmann e di tutto il nostro team".