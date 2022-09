Nel corso della partita contro l'Inter, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha concesso un minutaggio importante anche al centrocampista Leon Goretzka, che ad inizio stagione ha subito un intervento al ginocchio che lo ha costretto a rimanere ai box per sei settimane. Superata la fase critica, l'ex Schalke 04 ora si candida per una maglia da titolare nelle prossime partite: "Dopo 30 minuti buoni e qualche allenamento in più nelle gambe, sono pronto per l'undici titolare", ha dichiarato dopo il match di San Siro a Sport1.