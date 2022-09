Al termine della partita contro il Barcellona, il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka si è esposto ai microfoni di Prime Video chiarendo il suo punto di vista dopo alcune voci di attriti all'interno della squadra specie dopo il suo messaggio post-Inter dove si diceva pronto per una maglia da titolare. L'ex Schalke 04 ha messo i puntini sulle i così: "In realtà avevo deciso di non dire nulla al riguardo, ma non posso farci niente. Non abbiamo nessun problema, io non ho alcun problema con l'allenatore o con il fatto di non essere partito titolare oggi. Ad essere sincero, la cosa che mi ha infastidito è aver visto una mia frase usata in maniera completamente fuori luogo durante la settimana".