Alphonso Davies non vuole lasciare neanche le briciole agli avversari, un modo di pensare che ha appreso nei suoi sei anni di militanza al Bayern Monaco: "Con la mentalità che c'è qui, ogni singolo giocatore vuole vincere e avere successo - ha spiegato il laterale canadese, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, a OneSoccer -. Vogliamo vincere ogni partita e ogni trofeo in cui giochiamo. Questa mentalità l'ho portata anche in Nazionale, voglio vincere anche in allenamento, essere il migliore in tutto ciò che faccio".