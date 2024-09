La musica al Bayer Leverkusen è radicalmente cambiata con l'arrivo di Xabi Alonso. Lo dimostra il campionato, il primo della sua lunga storia, vinto la scorsa stagione, così come la finale di Europa League persa con l'Atalanta a Dublino. Ma il Werkself non ha intenzione di accontentarsi, come spiega l'attaccante Patrik Schick ai microfoni del quotidiano Kölner Stadtanzeiger: "Ora potete vedere i risultati di questo lavoro. Abbiamo ingaggiato giocatori di alta qualità che hanno un'influenza diretta sulla squadra. Ora lottiamo per i titoli. Non vogliamo più solo qualificarci per la Champions League, no, vogliamo vincere un paio di trofei. La mentalità del club è cambiata", afferma deciso l'ex Samp e Roma.