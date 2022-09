Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato così di Jordi Alba, accostato anche all’Inter nelle ultime ore di mercato, quando sembrava certa la partenza di Robin Gosens: “Jordi è un giocatore importante della rosa e ci aiuterà. Potrà essere un giocatore chiave per noi con la sua esperienza e la sua militanza al Barça. Non ho nulla di cui lamentarmi, giocherà di sicuro. Il club ha fatto sforzi spettacolari sul mercato perché la rosa fosse la migliore possibile. Siamo molto soddisfatti, ora cercheremo di mostrarlo anche in campo. Questa rosa deve competere per tutto".