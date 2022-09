Vigilia di Champions League anche per il Barcellona, che domani affronterà in casa il Viktoria Plzen. Alla vigilia del match, il tecnico blaugrana Xavi Hernandez non vuole sentire parlare di partita già scritta: "Il fatto che ci diano per favoriti per noi può essere una trappola. Sono avversari molto fisici e corrono molto, vanno bene in contropiede e difendono molto bene. Non è un rivale abbordabile, ma è fondamentale assicurarsi i primi tre punti in casa. Dobbiamo cambiare chip e avere buone sensazioni in Champions League. Vogliamo partire bene nonostante ci sia toccato il gruppo più difficile degli ultimi anni”. L'ambizione di Xavi è ben chiara: "Sogniamo di vincere la Champions League. Altrimenti non sarei qui, rimarrei a casa. Non riesco a concepire l'idea di gareggiare senza vincere. L'obiettivo è passare la fase a gironi, poi si vedrà".