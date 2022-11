Vittoria inutile, quella del Barcellona, che ieri ha chiuso la sua campagna in Champions League battendo il Viktoria Plzen 4-2 prima di retrocedere ai playin di Europa League. A fine partita, il tecnico Xavi Hernandez ribadisce la sua amarezza per come si è chiuso il girone ai microfoni di Movistar Plus e in conferenza stampa: "Il giudizio al termine di questo gruppo è negativo. Avevamo la qualificazione nelle nostre mani, ma ci è sfuggita per errori di gioco, situazioni sfavorevoli e decisioni arbitrali. Bisogna saper cogliere le opportunità quando si presentano: Bayern Monaco e Inter lo hanno fatto, noi no. Abbiamo giocato una bella partita a Monaco e non ne abbiamo approfittato, li abbiamo avuti anche a Milano e al ritorno con l'Inter abbiamo ottenuto un pareggio dopo che avevamo in controllo il match. Questo ci è costato caro. Abbiamo avuto la sfortuna di entrare in un gruppo molto forte e non siamo stati all'altezza.