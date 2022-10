Jordi Cruyff vede nel calendario un alleato prezioso del Barcellona, reduce dalla sconfitta pesante per mano del Real Madrid nel Clasico dopo il 3-3 con l'Inter che ha compromesso in maniera quasi irrimediabile la qualificazione agli ottavi di Champions League: "La cosa buona di avere tante partite ogni quattro giorni è che non hai molto tempo per rimanere bloccato pensando a un ko - le parole del ds blaugrana a DAZN -. Ovviamente sappiamo che l'ambiente, le opinioni e cose del genere saranno sempre rumorosi, ma la squadra si deve isolare da tutto questo. Quando cadi, devi rialzarti. Dobbiamo vincere la prossima per tornare a essere il Barcellona e tornare a competere per tutto".