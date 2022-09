Il giovane talento del Barcellona Pedri Gonzalez, intervistato dal quotidiano Sport, garantisce che il suo club ha numeri e qualità per potersi imporre a tutti i livelli: "Abbiamo avuto un buon inizio. Sia noi che il Real Madrid abbiamo iniziato molto bene e gli acquisti portano molte cose, come si è visto in campo. Giochiamo un calcio che mi piace e possiamo vincere titoli. Ci proveremo, al Barça abbiamo una squadra per poter vincere tutto. Lavoriamo affinché a fine stagione possiamo vincere tutte le competizioni per le quali lottiamo".