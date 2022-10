Con un piede e mezzo fuori dalla Champions League per il secondo anno di fila, il Barcellona si avvicina alla gara contro il Bayern Monaco con lo spirito di chi deve credere nell'impossibile per sovvertire un pronostico già scritto, di chi deve sperare in un passo falso dell'Inter al cospetto del modesto Viktoria Plzen. "Dobbiamo fare il nostro lavoro e andare a vincere la partita con impegno, anche se prima sapremo cosa avrà fatto l'Inter - ha detto Eric Garcia in conferenza stampa -. Ci ritroviamo in questa situazione perché contro il Bayern meritavamo molto di più noi, mentre a Milano abbiamo perso per circostanze diverse. Quello che è successo qui è stato ingiusto. Le due partite più importanti, quella contro il Real e quella contro l'Inter, sono capitate in una brutta settimana. La qualificazione non dipende da noi, affronteremo la prossima gara come una finale, con voglia di rivincita. Dovremo essere concentrati, anche se conosceremo il risultato della partita precedente".