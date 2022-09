"Avevo già deciso a maggio che volevo restare. Quindi ero molto tranquillo" dice De Jong sulla sua permanenza al Barcellona, messa per qualche tempo in discussione. "Ora mi sento il benvenuto nel club. Non è mai cambiato nulla con i miei compagni di squadra" ha spiegato ai canali della UEFA. De Jong ha sin qui giocato quattro partite dal primo minuto. Con un piccolo rammarico: "Non ho iniziato la sfida di Champions col Bayern, la più importante sin qui. Le partite importanti si vogliono giocare sempre".