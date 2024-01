Tutto facile per l'Atletico Madrid, prossimo rivale dell'Inter in Champions League, nei sedicesimi di finale di Copa del Rey. La formazione madrilena ha infatti battuto per 3-1 in trasferta il Lugo, passando dunque il turno. A decidere la sfida la rete di Correa e una doppietta dei Depay, con Antonetti che aveva realizzato il gol del momentaneo 1-1.