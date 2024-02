Giornata di rotazioni per l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che tra meno di un'ora affronterà il Las Palmas per la 25esima giornata di Liga. I colchoneros, reduci dalla sconfitta incassata in casa del Siviglia, dove Simeone ha perso Alvaro Morata per infortunio al ginocchio, tornano in campo contro la squadra di Garcia Pimienta. Ko che terrà l'ex Juve fuori dai giochi per l'eurosfida di martedì prossimo in programma contro l'Inter a San Siro. Tra infortuni (non solo Morata, ma anche i già noti Azpilicueta, Lemar, Vitolo, e il nuovo arrivato Gabriel Paulista, ultimo andato ai box) e la capolista della Serie A in testa, il Cholo ci va cauto e va in campo contro gli amarillos risparmia qualche energia in vista dell'andata degli ottavi di finale. A riposo Griezmann, Depay, De Paul ed Hermoso. Di seguito la formazione dei madrileni per la sfida delle 14.00 al Metropolitano Stadium.