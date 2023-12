Caglar Soyüncü non ha iniziato la sua carriera all'Atlético Madrid con il piede giusto. Il turco è arrivato alla corte di Diego Simeone come uno dei grandi rinforzi di questa stagione, ma non ha reso quanto ci si aspettava da lui; e l'espulsione rimediata contro il Siviglia nell'ultimo match di campionato ha rappresentato il punto forse più negativo della sua esperienza nella Liga. Ma, secondo quanto riporta il quotidiano iberico AS, la dirigenza dei Colchoneros nutre ancora piena fiducia nelle qualità dell'ex Leicester, al punto da rifiutare alcune proposte provenienti proprio dalla Turchia.

Soyüncü si è infortunato al rientro dagli impegni con la Turchia per problemi alla zona inguinale. Ha saltato cinque partite di campionato e due di Champions League. Successivamente, non è stato facile per lui giocare in una difesa in cui Axel Witsel e Mario Hermoso hanno trovato la loro collocazione pressoché stabile e in cui il resto dei minuti è stato spartito tra Stefan Savic, José Giménez e Cesar Azpilicueta. Ma tutto il club fa quadrato intorno a lui: Simeone si è preso parte delle responsabilità per l'espulsione, e giocatori come Azpilicueta e Rodrigo De Paul hanno giurato che è solo questione di tempo prima che Soyüncü arrivi a dire la sua con la maglia biancorossa. La risposta arriverà nel futuro, che comprende anche la sfida di Champions League contro l'Inter.