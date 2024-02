L'Atletico Madrid non sottovaluterà l'impegno in Liga con il Las Palmas, ospite al Stadio Cívitas Metropolitano domani, a tre giorni dall'incrocio in Champions League di San Siro contro l'Inter. A dirlo a chiare lettere è Diego Pablo Simeone, tecnico dei colchoneros: "Non consideriamo questa partita come una trappola, ma una gara in cui possiamo far loro male. Sarebbe importante migliorare la fragilità che abbiamo fuori casa", le parole dell'argentino in conferenza stampa. Prima di aggiungere come il gruppo ha vissuto la settimana senza impegni: "Abbiamo cercato di riposare un po'.

Ieri abbiamo svolto un buon allenamento. L'idea era riposarci, non l'abbiamo fatto perché per fortuna abbiamo disputato tutte le competizioni, abbiamo giocato tante partite e questo vuol dire che abbiamo fatto bene. Cercheremo di rispondere nel migliore dei modi quando torneremo ad avere impegni più frequenti".