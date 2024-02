"Questo pareggio ci aiuta a continuare ad avanzare in campionato. La squadra ha cercato il gol fino all'ultimo. Poteva arrendersi ma non lo ha fatto e ha ottenuto un risultato meritato". Così Diego Simeone ha commentato l'1-1 ottenuto ieri sera nel derby di Madrid contro il Real in conferenza stampa.

Vi siete lasciati sfuggire la vittoria?

"Per me è stata una partita strana, loro sono stati più bravi di noi. Nella ripresa è stata una partita lunga, con poche occasioni da entrambe le parti. Non è stata vibrante come le altre tre che abbiamo avuto in questa stagione".

Guardando alla partita di Copa del Rey con l'Athletic Bilbao, come sta la squadra?

"Molto bene".

Sui cambi decisivi nel secondo tempo:

"Credo che per entrambi fosse una partita programmata. Abbiamo cercato di dare vitalità con Llorente centrocampista centrale, con Barrios più distanza, con Memphis davanti. Il merito è che abbiamo cercato il gol, è un peccato non averlo fatto". aver segnato prima perché eravamo lì per vincere" .

Si aspettava di più dai cambi?

"La squadra sta facendo molto bene verso mercoledì."