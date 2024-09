Brutte notizie per Pep Guardiola in vista del rientro dalla pausa per le Nazionali, rientro che vedrà i Citizens subito impegnati contro Brentford in Premier e Inter in Champions League. Impegni per i quali gli inglesi potrebbero dover fare a meno di Nathan Aké. Il difensore olandese è difatti uscito anzitempo nel match di Nations League attualmente in corso contro la Germania. Aké è stato portato fuori dal campo in barella dopo essersi accasciato al suolo senza subire contatti, uscendo al 43esimo del primo tempo tra gli applausi del pubblico della Johan Cruijff Arena. Al suo posto è entrato Jurriën Timber.