Hakan Calhanoglu è pronto a guidare, da capitano, la Nazionale turca a Euro 2024 per cancellare quanto successo nel torneo di tre anni fa, quando la corsa finì dopo appena tre partite in un girone chiuso a zero punti. Oggi, a quattro giorni dall'esordio con la Georgia, il centrocampista dell'Inter ha pubblicato su Instagram una fotogallery in cui posa con la bandiera del suo Paese e il messaggio rivolto al un popolo intero: "Credeteci anche voi".