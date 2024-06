Brutta appendice di cronaca per Croazia-Italia: alcuni tifosi italiani sono stati infatti aggrediti da ultras croati e alcuni di loro ne hanno pagato le conseguenze: quattro sono rimasti feriti, due di loro sono stati poi ricoverati nell'ospedale cittadino. Secondo la Gazzetta dello Sport, la discussione sarebbe nata da una bandiera rubata e poi restituita, un gesto che avrebbe dato vita in seguito allo scontro tra le due fazioni.

In particolare, alcuni sostenitori azzurri sono stati colpiti da calci e pugni, da qui le lesioni riportate. Questa la nota della polizia di Lipsia: "Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare undici sospetti (croati e bosniaci, di età compresa tra i 21 e i 44 anni) e a prenderli in custodia. Tutti sono stati poi rilasciati. È stato aperto un procedimento contro di loro per lesioni personali gravi".