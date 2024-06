Dal ritiro della Nazionale spagnola di Donaueschingen, Martin Zubimendi, centrocampista delle Furie Rosse di Luis De La Fuente, ha espresso il suo punto di vista sulla partita di giovedì contro l'italia: "Ho giocato tante partite contro giocatori italiani e ognuno di loro ha un carattere competitivo. Sanno giocare con la palla e difensivamente sono molto importanti, versatili, hanno vari modi di giocare, ma dobbiamo concentrarci su quello che facciamo noi".

Zubimendi è in Germania come guardiaspalle del titolare indiscusso Rodri, ma per il giocatore della Real Sociedad non rappresenta un problema: "Fin dal primo momento ho capito abbastanza bene il mio compito. Rodri è il migliore al mondo nel suo ruolo. Gli Europei non si basano su cose individuali. Contribusco facendo il mio dovere, con tutto quello che ho in mano, e quando avrò l'opportunità di giocare contribuirò con tutto quello che posso. Tocca a Rodri giocare, ma sono nelle migliori condizioni possibili per quando toccherà a me dare il massimo".