Virgil van Dijk, capitano della Nazionale olandese, interviene in conferenza stampa insieme al ct Ronald Koeman alla vigilia della partita contro la Polonia. Tornando sulle parole pronunciate da Denzel Dumfries, che ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i giocatori, con i più giovani che possono e devono correggere gli esperti. Parole che trovano d'accordo il centrale del Liverpool: "Certo, ne abbiamo parlato e sono d'accordo. Non importa quante partite internazionali hai giocato, devi essere in grado di ritenerti reciprocamente responsabile. Abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo insieme. Gli appunti critici sono necessari e chiunque è chiamato a farli".