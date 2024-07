Grande delusione per Hakan Calhanoglu dopo l'eliminazione della sua Turchia da Euro 2024. Le telecamere hanno immortalato il centrocampista nerazzurro in lacrime dopo il ko subito oggi in rimonta contro l'Olanda. Adesso il giocatore andrà in vacanza e poi si rimetterà a disposizione di Simone Inzaghi, per un'altra stagione si spera ancora vincente.