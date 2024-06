Otto anni fa, Eder visse da protagonista in campo Spagna-Italia, sfida che oggi guarderà in tv facendo ovviamente il tifo per gli azzurri di Luciano Spalletti. "L’ho avuto all’Inter, è un allenatore che riporta le sue idee anche in Nazionale, sia nel modo di preparare le partite sia in quello di parlare del proprio gruppo per unirlo ancora di più. Alla fine, è questo l’elemento più importante", le parole del brasiliano a Gianlucadimarzio.com. Prima indicare i suoi giocatori decisivi: "Jorginho e Barella a centrocampo possono fare la differenza per il modo di giocare di Spalletti. Però lì davanti il giocatore determinante è Chiesa. Può creare dal nulla la giocata, può vincere da solo la partita tirando fuori qualcosa di diverso".