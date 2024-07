Grande delusione per Hakan Calhanoglu dopo l'eliminazione subita per mano dell'Olanda. Il centrocampista turco dell'Inter parla così ai microfoni dell'emittente TRT: "Non abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ci siamo ritirati troppo indietro. Avrei voluto che non lo facessimo. Dopo il secondo gol abbiamo avuto delle opportunità, ma non ce l'abbiamo fatta".

E ancora: "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito. È stato un torneo molto bello. Grazie al nostro allenatore, al suo staff, ai massaggiatori, ai cuochi, ai nostri protettori... Purtroppo è finita qui. Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare fino a questo punto. Nel calcio si può anche perdere. Alla fine del match, i nostri tifosi ci hanno applaudito. È un segnale positivo", ha concluso.