Roman Bürki, per anni uno dei migliori portieri della Bundesliga e della nazionale svizzera, parla ai microfoni di T-Online.de prima della partita tra i rossocrociati e la Germania, sottolineando come la Nati sia comunque ben dotata in tema di estremi difensori: "La Svizzera ha ottimi portieri in questo momento con Yann Sommer, Gregor Kobel e gli altri dietro di loro. C'è davvero qualità lì", evidenzia l'ex Borussia Dortmund.