"Una partita ricca di emozioni, peccato non aver raccolto i tre punti" ha detto Kristjan Asllani a TV Klan, dove ha commentato il risultato ottenuto questo pomeriggio dalla sua Albania contro la Croazia. "Abbiamo preso due gol che secondo me avremmo potuto evitare, ma il calcio funziona così, alla fine abbiamo avuto l'occasione per il 3-2. Cosa possiamo fare, abbiamo ottenuto un punto, siamo contenti. Potremmo fare di più ma questa è la strada".

Sul gol divorato:

"Credevo che Modric avrebbe preso la palla perché era più vicino, ho tirato con gli occhi chiusi. Mi è mancato il gol, cosa devo fare, il calcio è così" ha aggiunto con un pizzico di rammarico.