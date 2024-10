L'Inter Primavera non va oltre lo 0-0 contro il Lecce. Raggiunto dall'inviato di FcInternews.it, il tecnico nerazzurro Andrea Zanchetta commenta a caldo la prestazione dei suoi sul campo dei salentini: "Uno 0-0 solo sulla carta? Sono d'accordo, ma parlo per quello che mi riguarda - esordisce ai nostri microfoni -. Secondo me la nostra squadra ha fatto un'ottima partita su un campo difficile, ha cercato di comandare il gioco ma sapevamo che il Lecce in ripartenza ha gamba e forza, potevano essere pericolosi. Le azioni che abbiamo subìto sono state su errori nostri che potevamo evitare, però la partita mi è piaciuta: i ragazzi hanno dato segnali positivi di crescita contro una squadra che è ben allenata e che ha ottime individualità".

Si poteva osare qualcosa in più nei primi 20'/30'?

"Non lo so, me la dovrò riguardare. Siamo arrivati in tante situazioni al limite dell'area e ci è mancata la giocata giusta, quindi è difficile creare azioni. Ma sullo sviluppo dell'azione i ragazzi hanno fatto bene e abbiamo rischiato poco: nel secondo tempo, ripeto, solo su due palle perse in uscita. E a questa età è preventivabile".

Tornate a casa con quale messaggio?

"Torniamo a casa come sempre. Tante volte siamo abituati a parlare della Primavera come se fosse una prima squadra, ma questa cosa non la concepisco: per me è un percoso di crescita che dura un anno. Oggi siamo contenti perché abbiamo giocato meglio di altre volte, ma siamo anche un po' dispiaciuti perché in fase di finalizzazione dobbiamo fare meglio. Però è una questione normale quando alleni ragazzi di 17/18 anni. Dobbiamo avere pazienza, torniamo a casa con la voglia di lavorare come sempre. Anche se avessimo perso, non sarebbe cambiato nulla".

