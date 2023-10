Tra i protagonisti a 'Prometeon Meet the Titans, lo scorso 2 ottobre presso il teatro lirico 'Giorgio Gaber' c'è stato anche il campione del Mondo 2006 Luca Toni, con il quale FcInterNews.it ha scambiato alcune battute sul ricordo del Mondiale in Germania e sull'attualità della Serie A e dell'Inter.

La vittoria del Mondiale sta per diventare maggiorenne. Qual è il ricordo più bello di quella sera?

"Abbiamo tantissimi bei ricordi, ancora di più oggi ci accorgiamo dell'importanza di quel successo visto che negli ultimi due Mondiali non ci siamo stati. Abbiamo fatto qualcosa di spettacolare".

Tu e Materazzi siete stati i capocannonieri di quella squadra, un gruppo di amici e uomini.

"Eravamo una squadra forte, ci prendevamo in giro, eravamo un bel gruppo. Tutti nel pieno delle loro carriere, giocavamo in squadre importanti, ci siamo subito sentiti abbastanza carichi per fare qualcosa di storico".

Chi può essere la Nazionale 2006 di questa Serie A?

"Quest'anno sarà un campionato bello rispetto all'anno scorso, quando il Napoli ha vinto in modo troppo facile facendo qualcosa di straordinario. Abbiamo le milanesi, la Juventus senza le coppe, lo stesso Napoli. Poi se inizia a funzionare la coppia Lukaku-Dybala anche la Roma può inserirsi. sarà un bel campionato".

Da attaccante ad attaccante, cosa pensi di Lautaro Martinez?

"Sono contento sia rimasto nel nostro campionato, altrove hanno rubato tanti campioni e per fortuna i nostri ce li siamo tenuti. Lui è forte, a me piace anche Thuram, grande acquisto per l'Inter. Lautaro ha fatto l'ultimo step, è diventato un trascinatore, un capitano di questa Inter, un giocatore importante".

Quante volte sei stato vicino all'Inter?

"Nell'anno del Mondiale sono stato molto molto vicino all'Inter, ma ormai sono trascorsi troppi anni...".

Cosa può fare l'Inter in Champions?

"L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario la scorsa stagione, non sarà facile, però bisogna crederci. Nessuno credeva che potesse arrivare fino in fondo. Adesso ci sono i gironi, poi iniziano le partite secche, devi essere anche fortunato con il calendario. Ma l'Inter, essendo rimasta più o meno la stessa squadra, è ancora forte".

Simone Togna

