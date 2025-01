Entrato nel primo tempo dopo l'espulsione di Christian Mawissa, Caio Henrique ha dovuto stringere i denti per evitare, assieme ai suoi compagni del Monaco, un'imbarcata pesantissima contro la forza d'urto dell'Inter. Il terzino sinistro ha parlato poi ai microfoni di FcInterNews.it esprimendo il proprio pensiero sulla squadra nerazzurra.

Cosa pensa dell'Inter?

"Per me parliamo di una squadra molto, molto buona. Davvero forte in difesa e anche in attacco. Non è stata la nostra migliore serata contro di loro, abbiamo preso subito 2 gol, siamo rimasti in 10, era difficile ed è diventata ancora difficile. Ora torniamo a Monaco e pensiamo alla prossima fase”.

Pensa che l’Inter possa vincere la Champions League?

"Assolutamente sì, per me è tra le top 3 candidate a vincere la Champions League, è veramente difficile affrontarli qui in casa loro, a San Siro. Abbiamo perso 3-0, ora dobbiamo solo lavorare duro per pensare alla prossima partita".