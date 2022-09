Lazaro ha iniziato bene la stagione. “Per prima cosa le rivelo che Valentino era deluso nel dover lasciare l’Inter, ma almeno si è trasferito in un ottimo club, dove allena un eccellente allenatore. Il feeling con Juric è evidente. Tino sente la fiducia della guida tecnica. E soprattutto sta bene fisicamente. Tutte queste componenti hanno contribuito al fatto che potesse dimostrare fin da subito le sue doti. Bastava solo questo: è un giocatore da top club, non ci sono dubbi”.

Il Torino in classifica è davanti ai nerazzurri. “Nessuno poteva aspettarsi una situazione del genere. Ma la strada è lunga, la Serie A è appena iniziata. Ho parlato con Valentino e mi ha spiegato che i granata ragionano gara dopo gara. Lui non guarda a cosa abbia fatto l’Inter, ma pensa solo al bene delle sue performance , allenandosi e giocando al massimo per il suo nuovo club”.

Max Hagmayr , l’agente di Valentino Lazaro , in esclusiva per FcInterNews commenta il ritorno, da avversario, del suo assistito a Milano.

Sabato Tino cercherà la rivincita?

“No, non chiamiamola così. Lui vorrà sicuramente far vedere a tutti quello di cui è capace. Ma per il bene del Torino e per ottenere un risultato positivo per i granata. Non ha assolutamente nulla contro il club e i tifosi dell’Inter”.

Sarà però una partita speciale.

“Quello sicuramente sì. Valentino non pensa oggi al proprio futuro, ma è concentrato solo sul presente e sul Torino”.

Se dovesse segnare, pensa che possa esultare?

“Non lo so, dovrebbe chiederlo a lui. Non so cosa possa sentire in quel momento”.

Perché non ha avuto la possibilità di giocarsi le sue carte all’Inter?

“Non sono la persona giusta che può rispondere. Non guardiamo al passato, ma al presente. La decisione è presa. Lazaro vuole fare bene al Torino, è quello che conta adesso”.