Tra i talenti seguiti dall’Inter in Argentina, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, figura anche Agustín Giay, laterale del San Lorenzo de Almagro. Per conoscere meglio il ragazzo e provare a capire cosa ci sia di vero sulle voci che lo riguardano, ecco in esclusiva le parole di Leo Rodriguez, procuratore dell’agenzia Impacto Deportivo, che cura gli interessi del calciatore: “Parliamo di un giovane che gioca da titolare già da due anni consecutivi nel suo club, oltre a essere capitano dell’Under 20 e dell’Under 17. Può giocare terzino destro, come quinto e in qualche partita è stato pure impiegato da interno. Per me lui per il calcio italiano e per quello europeo è un quinto perfetto. Ha corsa, è forte nell’uno contro uno, possiede qualità tecnica – le parole del noto professionista. Giay ha solo 20 anni, ma ha già collezionato un’ottantina di presenze nella massima serie argentina, senza contare tutte le partite disputate con le giovanili dell’Albiceleste. Sarà anche per questo che oggi è un uomo mercato. Per tutti gli scout e i direttori sportivi che sento, Agustin è il miglior quinto di tutto il Sudamerica. È un giocatore dalla grande mentalità, che vuole vincere, ha grinta e aggressività. Insomma, il futuro è suo”.

Una consequenzialità quindi che sia accostato anche all’Inter, anche se Rodriguez precisa: “Non voglio parlare di una società specifica. Sicuramente non si può nascondere che i club più importanti d’Europa lo stiano seguendo. Almeno 7 squadre in Italia, 4-5 in Spagna, 3 in Premier League. Qui in Sudamerica lo volevano River, Palmeiras e Flamengo, squadre milionarie, anche più di alcune società in Europa, ma abbiamo deciso che sposeremo, quando sarà il tempo giusto, proprio l’Europa. Non è una questione di soldi, ma proprio di futuro sportivo. Ora sarà impegnato nella Libertadores, quando terminerà la competizione potrà arrivare nel Vecchio Continente. Se non accadesse in questa stagione, sarà per quella successiva, non ci sono dubbi. Lui è fatto per l’Europa. Voglio rispettare le società con cui sto parlando, quindi non le rivelerò maggiori dettagli. Silenzio e lavorare”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!