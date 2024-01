Basso profilo. Questa la scelta di Piotr Zielinski in questa fase delicata della sua carriera. Delicata come la sua situazione a Napoli. Il centrocampista polacco ha di fatto accettato l'offerta dell'Inter di 3 anni più opzione per il quarto a 4,5 millioni a stagione, decisamente più alta di quella propostagli dal club azzurro per rinnovare. Ma anche se il suo futuro, da luglio, è a Milano il giocatore nativo di Ząbkowice Śląskie vuole evitare di rovinare gli ultimi mesi a Napoli, lasciandosi nel modo peggiore. Un desiderio che, come appurato da FcInterNews.it, potrebbe scontrarsi con la realtà.

Il presidente Aurelio De Laurentiis infatti non è per nulla soddisfatto dalla scelta di Zielinski e starebbe meditando persino di non farlo inserire nella lista della Champions League, anche perché gli arrivi di Leander Dendoncker e Hamed Traoré e il ritorno dalla Coppa d'Africa di Zambo Anguissa ridurranno i posti a centrocampo e l'intenzione è avviare da subito il nuovo corso. A questo si aggiunge l'ambiente partenopeo: il polacco sta forse disputando la peggior stagione nei suoi anni sotto il Vesuvio e la consapevolezza che andrà via a parametro zero, unendosi a una squadra considerata rivale, potrebbe invitare i tifosi azzurri a fischiarlo ogni volta che mette piede in campo. Nonostante ciò, fosse per lui Walter Mazzarri vorrebbe provare a recuperarlo alla causa almeno fino a fine stagione.

Situazione dunque complicata quella che Zielinski sta vivendo e probabilmente vivrà fino a giugno, quando saluterà una città in cui è stato benissimo per fare una nuova esperienza professionale all'Inter, un passo significativo per la sua carriera varcata la soglia dei 30 anni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!