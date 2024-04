L’intenzione di Steven Zhang e di Suning, come emerso di fatto in queste settimane, è quella di rinegoziare la scadenza del prestito con Oaktree. Le trattative proseguono a ritmo serrato, anche se chiaramente emerge pochissimo proprio perché si parla di potenziali accordi multimilionari e soprattutto riservatissimi, tanto da essere ovviamente anche sopra la testa della dirigenza interista. Consequenzialmente il Presidente nerazzurro è impegnato in Cina in questioni che riguardano le proprie aziende, motivo per cui con tutta probabilità non verrà a Milano per l’eventuale festa Scudetto (in realtà ad oggi la situazione è più no che sì, ma non un no definitivo).

Intanto ovviamente la programmazione societaria prosegue in tutti gli ambiti, da quello prettamente sportivo alle situazioni extra-campo, come la questione stadio. Secondo quanto appreso da FcInterNews l'Inter è ancora in attesa di ricevere lo studio di Webuild sulla possibile ristrutturazione di San Siro. I tempi annunciati per stilare tutta la relazione assicuravano una risposta con dovizia di particolari entro tre mesi dall’incontro con i rappresenti di Inter e Milan, oltre al Sindaco Sala, avvenuto lo scorso 8 marzo.

In Viale della Liberazione non intendono sbilanciarsi finché non avranno in mano lo specifico rapporto, intanto però l’ipotesi Rozzano è tutt’altro che accantonata, anzi, dovrebbe essere chiesta una proroga sino al termine di quest’anno sulla scadenza di fine aprile per la prelazione sui terreni dove ipoteticamente potrebbe sorgere il nuovo impianto. Ma c’è di più. Lo scetticismo nerazzurro (condiviso anche dai cugini del Milan) riguarda le tempistiche dei lavori. Con l’Olimpiade nel capoluogo lombardo fissata nel 2026 è sostanzialmente impossibile iniziare la ristrutturazione di San Siro (dove ci sarà la cerimonia inaugurale dei Giochi) prima di tale data. Ergo, la possibilità che tutto venga procrastinato al termine dell’evento e quindi verso l’estate, se non addirittura al 2027 e quindi per la stagione 2026-27, sembra altamente plausibile.

Simone Togna

Mattia Todisco

