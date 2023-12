Ultimo allenamento dell’anno ad Appiano Gentile. Solito iter post gara per chi ieri è sceso in campo contro il Genoa, mentre Lautaro e Dimarco hanno effettuato un personalizzato (la speranza, come spiegato ieri da Inzaghi, è che entrambi possano esserci il 6 contro l’Hellas Verona). Domani e dopodomani – secondo quanto constatato da FcInterNews – i cancelli del centro sportivo nerazzurro resteranno chiusi. La ripresa degli allenamenti è fissata infatti per il 2 di gennaio.

