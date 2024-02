Un semplice rinvio, nulla più. Oggi Mehdi Taremi sarebbe dovuto sbarcare a Linate con un volo privato per iniziare il percorso che lo porterà a diventare un giocatore dell'Inter. Percorso che ovviamente comincia con le classiche visite mediche. Invece alla fine il volo è stato cancellato, così come la prenotazione al CONI. Si tratta di una decisione presa di comune accordo tra il club nerazzurro e l'entourage dell'attaccante iraniano, per più ragioni.

Innanzitutto, l'eccessiva esposizione mediatica per l'arrivo del giocatore, che nelle speranze delle parti in causa sarebbe dovuta passare sotto traccia. Trattandosi di un'operazione a parametro zero, infatti, con altri 4 mesi di stagione davanti, sarebbe stato meglio non scoprire troppo le carte per evitare riflettori molto anticipati. In secondo luogo, a rafforzare l'idea che sarebbe stato meglio posticipare il tutto è stata la brutta sconfitta di ieri del Porto in casa dell'Arouca (3-2, Taremi in campo dal 68') che allontana ulteriormente i Dragoes dalla vetta della classifica, ora distante 7 punti. Contesto non propriamente sereno dunque, su cui l'iraniano non ha voluto gettare ulteriore benzina.

Benzina presente anche sui social media, dove i tifosi non hanno apprezzato la notizia delle visite di Taremi e lo stanno prendendo di mira per prestazioni non alla sua altezza.

Scelta dunque cautelativa, anche perché nonostante si vociferasse il contrario Sergio Conceiçao non ha annullato il giorno di riposo previsto oggi dopo la partita (la ripresa domani alle 10.30), che il classe '92 avrebbe sfruttato proprio recandosi a Milano. Se ne riparlerà più avanti, magari mantenendo maggiore riserbo e facendo filtrare la notizia ormai a cose fatte.