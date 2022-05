Mentre la squadra è concentrata sull'ultimo turno di campionato, la dirigenza dell'Inter sta già lavorando alla prossima rosa, che visto l' input finanziario della proprietà rischia seriamente di perdere un suo pezzo forte. Tra i vari nomi in lizza in questo 'elimination game' di mercato, figura anche quello di Alessandro Bastoni . Il difensore classe '99 oggi è un perno della difesa nerazzurra oltre che erede designato di Giorgio Chiellini in Nazionale. Anche per questo le big d'Europa lo stanno tenendo d'occhio, al punto che l'agente Tullio Tinti è stato già contattato da Manchester City, Tottenham e Bayern Monaco, tutte interessate a Bastoni.

Dal canto suo, l'Inter ha fatto sapere al manager che il centrale non è considerato incedibile di fronte a un'offerta importante che non deve essere inferiore a 60 milioni di euro. Un sacrificio che Simone Inzaghi accetterebbe in cambio di un sostituto all'altezza, un braccetto di sinistra veloce e con propensione offensiva, più simile a Federico Dimarco. Per adesso non esiste comunque alcuna trattativa, solo un'apertura dell'Inter a un'eventuale partenza di Bastoni in caso di offerta significativa.