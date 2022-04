Se il Volendam di Wim Jonk è davvero a un passo dalla promozione in Eredivisie a tre turni dalla fine del campionato olandese di seconda divisione, è merito anche della proficua intuizione di farsi prestare dall'Inter due giovani promesse, entrambi classe 2002: Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio.

I due ragazzi hanno preferito l'esperienza da titolare in Olanda che un effetto fisarmonica tra campo e panchina in Serie B italiana e oggi possono dirsi soddisfatti anche a livello personale. Il portiere, figlio d'arte, si è confermato assolutamente affidabile, sfoderando anche prestazioni da applausi oltre che garantendo serenità al reparto arretrato. Per il jolly offensivo di Vallo della Lucania invece il bottino è di 6 reti in 32 partite, non male per un esordiente tra i pro.