Anche ieri il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti è tornato a parlare della questione legata al nuovo stadio dell'Inter. Sollevando una sorta di ‘senso di urgenza’, ribadendo che i contatti col club nerazzurro sono fermi allo scorso ottobre e che ora il tempo comincia a stringere in vista della scadenza dell'esclusiva sui terreni fissata per il 30 aprile. In realtà, in Viale della Liberazione sono ben consci che prima di fare la mossa definitiva ci sono ancora alcuni passaggi da effettuare; su tutti, trovare l'intesa economica coi proprietari del terreno, il gruppo Cabassi. L’auspicio è quello di trovare la quadra coi costruttori per poi presentarsi davanti al Comune di Rozzano per muovere i passi a quel punto decisivi.

Non c'è ancora da parte nerazzurra una chiusura totale alla proposta di restyling di San Siro avanzata da WeBuild: l'Inter attende una nuova convocazione in Comune per discutere approfonditamente del progetto, anche alla presenza dello stesso colosso delle costruzioni. Ma, secondo quanti appurato da FcInterNews.it, la società nerazzurra è rimasta un po’ scettica di fronte alle recenti parole di Massimo Ferrari, gm di WeBuild, che ha già definito una sorta di road map dei lavori con tanto di previsioni su eventuali necessità di spostamento di alcune partite. Parole viste come una sorta di ‘fare i conti senza l'oste’.

