Nonostante il periodo non semplice per l'Inter, c'è chi non ha mai abbassato la qualità delle sue prestazioni cercando di trascinare anche i compagni. Si tratta di Milan Skriniar, che anche dal ritiro della Nazionale slovacca ha dispensato parole d'amore per i colori nerazzurri, annunciando il desiderio di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023. Un desiderio che la dirigenza di Viale della Liberazione esaudirà presto, dopo Pasqua molto probabilmente, quando è in agenda un incontro per chiudere la questione. Restano ancora dettagli da definire, ma la strada è tracciata: 4,5 milioni netti a stagione più bonus con ingaggio a salire fino a 6 milioni (come Nicolò Barella), fino al 2026. Skriniar sposerà ulteriormente il progetto Inter, e anche il Paris Saint-Germain ha dovuto rassegnarsi.