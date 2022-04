Dopo il tentativo andato a vuoto con Ivan Perisic, che non ha neanche voluto ascoltare le offerte, il calcio turco ci riprova con un altro giocatore dell'Inter. Stavolta è il turno di Alexis Sanchez, destinato a lasciare i nerazzurri a fine stagione nonostante un altro anno di contratto per il fatto di non rientrare più nei piani (soprattuttto finanziari) del club. L'agente del Nino Maravilla, Fernando Felicevich, è stato infatti contattato da due società di Istanbul, il Galatasaray e il Trabzonspor. Entrambe hanno chiesto informazioni sulla situazione di Sanchez e hanno mostrato un certo interesse.