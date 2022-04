La testa oggi è rivolta al presente, con uno scudetto ancora possibile nonostante l'inatteso stop di Bologna. Ma nel frattempo l'Inter lavora anche al futuro e soprattutto ai rinnovi. Oltre a quelli più rilevanti (Ivan Perisic e Milan Skriniar), in agenda sono previsti discorsi in merito al futuro di Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, entrambi in scadenza il 30 giugno. Vincenzo Pisacane e Tullio Tinti infatti incontreranno la dirigenza verso metà maggio per capirne le intenzioni in vista della prossima stagione.

Per il jolly di Caivano pare scontato il rinnovo per un altro anno, probabilmente alle cifre attuali. Più di un dubbio invece sulla conferma del centrale umbro, che ancora non ha ricevuto comunicazione ufficiale del mancato rinnovo, ma in base alle percezioni potrebbe essere liberato a fine stagione. In tal caso, le offerte per rimanere in Serie A non gli mancherebbero, ma fosse per lui rimarrebbe all'Inter anche a cifre più basse di quelle attuali.

Verso metà maggio una volta che le parti si saranno incontrate se ne saprà di più sia per D'Ambrosio sia per Ranocchia.