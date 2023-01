Così come emerso stamattina, l'Auxerre ha effettuato il sorpasso sul Lorient per assicurarsi Ionut Radu in prestito fino a giugno in prestito. Il portiere di proprietà dell'Inter, dopo una prima fase di stagione nella Cremonese, iniziata da titolare e poi proseguita come vice Marco Carnesecchi, è da settimane alla ricerca di una squadra che gli dia continuità d'impiego in campo e, salvo imprevisti, sarà proprio in Ligue 1, non nel club attualmente settimo in classifica ma in quello penultimo, con speranza comunque di riagganciare il treno salvezza perché tutt'altro che distante.