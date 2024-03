Dopo le accuse di razzismo e le smentite del diretto interessato (RILEGGI QUI), ci sarà presto un incontro tra Francesco Acerbi e l'Inter, come anticipato nel comunicato ufficiale diramato oggi dal club nerazzurro (RILEGGI QUI).

Come appurato da FcInterNews.it, l'incontro tra la società e il difensore avverrà in questi giorni, ma non è stato deciso ancora nulla sui dettagli dello stesso. Il faccia a faccia tra le parti potrebbe andare in scena sia nella sede in Viale della Liberazione o direttamente ad Appiano Gentile nella giornata di giovedì, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti dopo il pareggio contro il Napoli.

