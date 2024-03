Dopo la decisione della FIGC di 'liberare' Francesco Acerbi dagli impegni con la Nazionale, permettendo dunque un suo rientro immediato dal ritiro di Coverciano, l'FC Internazionale Milano "prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti" che hanno riguardato il difensore nerazzurro "durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti" si legge su Inter.it.

La nota si conclude con un annuncio: "FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera".

