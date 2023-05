Inter alla finestra per Sergej Milinkovic-Savic. Questa la notizia delle ultime ore, emersa dopo la decisione della Lazio di aprire alla partenza del centrocampista serbo in estate. Il motivo? Un contratto in scadenza nel 2024 e nessuna intenzione di rinnovarlo. Per questo Claudio Lotito ha fissato il prezzo del suo gioiello: 40 milioni di euro cash, senza contropartite. Magari trattabili, ma si parte da lì. La situazione però non è molto fluida né per il club biancoceleste né per il classe '95. In Italia infatti, i potenziali club interessati ad oggi sono fermi. Fino allo scorso febbraio la Juventus era in stretto contatto con l'agente Matjaz Kezman, poi ha mollato il colpo e benché SMS sarebbe il perfetto sostituto di Adrien Rabiot, in uscita per scadenza di contratto, le vicende giudiziarie del club bianconero impediscono ogni trattativa in entrata. Anche il Milan è interessato a Milinkovic-Savic, Stefano Pioli lo ha anche allenato e lo conosce bene ma l'ingaggio è al di sopra dei parametri autoimposti della società e rispettati anche per il rinnovo di Rafael Leao, la stella rossonera.

Poi c'è l'Inter, con Simone Inzaghi che ha fatto rendere al meglio Milinkovic-Savic e lo inserirebbe alla perfezione nel centrocampo nerazzurro. Ma ad oggi l'unico pari ruolo che lascerà Milano di per certo è Roberto Gagliardini e per questioni economiche e tecniche non può essere quella la casella da riempire. Servirebbe quindi una cessione pesante in mezzo, un titolare per poter acccogliere il serbo. Anche perché il budget estivo sarà destinato soprattutto al difensore che rimpiazzerà Milan Skriniar.

Se in Italia c'è grande interesse per SMS ma mancano le possibilità economiche, all'estero la situazione è inversa. In particolare in Premier League, dove qualche mese fa Newcastle e Arsenal avevano chiesto informazioni sul giocatore, oggi non c'è un'offerta o qualcosa che possa assomigliarle. La preferenza è per profili più elevati e le prestazioni non esaltanti all'ultimo Mondiale in Qatar, dove la Serbia è uscita nel girone (Lotito sperava che il giocatore brillasse per aumentare il valore), hanno lasciato Milinkovic-Savic nella penombra.

Inter alla finestra, come anche altri club ma con poche possibilità, ad oggi, per affondare il colpo.