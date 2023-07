Giovanni Fabbian andrà a giocare in prestito. Da quanto risulta a FcInterNews, l’Inter crede molto nel giovane calciatore, cercato da Torino, Frosinone, Bologna e Genoa, e per questo gli permetterà di farsi le ossa in Serie A (il ragazzo ha da poco rinnovato), mandandolo a giocare dove ha più possibilità di mettersi in mostra. Ci dovrebbe essere comunque un movimento in entrata a centrocampo, il sesto elemento sarà comunque un prospetto giovane, in modo da completare il reparto mantenendo le giuste gerarchie.